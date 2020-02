Läuft da was?

Nicolas Godin und Jean-Benoît Dunckel waren mit Air kurz vor der Jahrtausendwende die Band der Stunde – ihr Debüt »Moon Safari« ein wunderschönes, so nie gehörtes Album von schaumbadgleicher, retro-futuristischer Nos­talgie. »Moon Safari« war so schön, dass die Platte wirklich jedem gefiel, niemand ein böses Wort äußerte, quer durch alle subkulturellen Schichten. Mal abgesehen von einigen Altpunks mit Hund und Lederjacke, für die alles ohne Gitarren als Fahrstuhlmusik galt, auch weil sie nicht begriffen hatten, dass Punk eine permanente Revolution ist, ihr »Punk« indes längst zum Rock ’n’ Roll geworden war. »Moon Safari« indes lief alsbald in jeder Bar, dann in jeder Boutique, wurde langsam aber sicher zum Inbegriff gefälligen »Schöner-wohnen-Pops«. Man muss Air zugute halten, dass sie nie dem Versuch erlagen, ihr erstes Album zu kopieren, sondern, im Gegenteil, mit jeder Veröffentlichung bewusst gegenzusteuern schienen. Gleichwohl waren sie nie wieder so...