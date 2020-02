Streik sei Dank

Die Unabhängige Flugbegleiter­organisation (UFO) mit ihrem langjährigen Chef Nicoley Baublies kämpfte im Jahr 2019 ums Überleben. Sie konnte sich am Ende aus eigener Kraft retten, auch weil eine extrem schmutzige wie fadenscheinige Konfliktführung des Lufthansa-Managments die Mitglieder der intern zerstrittenen Gewerkschaft zur Solidarität zwang. Am Ende musste Baublies’ direkte Gegenspielerin, die Lufthansa-Arbeitsdirektorin Bettina Volkens, den Hut nehmen. Ihr Nachfolger Michael Niggemann, zuvor Finanzchef der Lufthansa-Tochter Swiss, vereinbarte nach zähen Verhandlungen in der vergangenen Woche, mit UFO »eine Vertrauensbasis in der Sozialpartnerschaft« herzustellen.

Im September 2019 sah das noch ganz anders aus: Das Lufthansa-Management hatte ein komplettes Gesprächsembargo gegen die UFO verhängt, beantwortete seit März nicht einmal mehr E-Mails, die finanziell klamme Gewerkschaft sah sich mit hohen Rückzahlungsforderungen durch die Lufthansa und der ...