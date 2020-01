»Ein guter Titel hilft über Löcher hinweg«

»Patchouli Blue« erscheint knapp sechs Jahre nach »Piano Nights«. Was treibt ihr eigentlich zwischen den Veröffentlichungen so?

Mit »Piano Nights« waren wir gefühlt bei hundert Prozent und sehr zufrieden damit. Da setzt man sich ja nicht am nächsten Tag hin und fängt an, ein neues Album zu schreiben. Die Frage ist ja auch längst: Was können wir in unserem Tunnel noch machen? Was ist noch interessant? Was macht uns Spaß? Was ist noch relevant für andere Leute? Nach dem siebten Album stellt man sich solche Fragen schon intensiver. Dann haben wir langsam angefangen, neue Stücke zu schreiben. Ein hartes Stück Arbeit. Wir arbeiten halt so lange, bis es so ist, wie es sein soll. Dazwischen passieren dann auch schon mal andere Sachen. Ich bin manchmal am Theater beschäftigt. Die beiden anderen gehen ganz normal arbeiten.

Zwischendrin spielt ihr ein paar Konzerte.

Ja, stimmt, natürlich, habe ich jetzt ganz vergessen. Wir sind ja die Truppe, die jedes Jahr spielt....