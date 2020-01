Dienstleister des Tages: Jörg Asmussen

Am Ende landet jeder da, wo er hingehört. Es ist nur konsequent, dass Jörg Asmussen, einst Spezi von Schröders Finanzminister Hans Eichel, als Lobbyist in die Versicherungsbranche wechselt. Von Oktober an soll er als Vorsitzender die Geschäfte des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft führen, wie der Verband am Donnerstag mitteilte.

Im April 2013 schrieb die FAZ, Asmussen sei die »personifizierte Kontinuität«. Als Wolfgang Schäuble (CDU) das Bundesfinanzministerium von Peer Steinbrück (SPD) übernahm, hielt er an Asmussen als Staatssekretär fest. Dieser...