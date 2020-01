Die »Bauernmilliarde«

Seit Monaten protestieren Bauern in Deutschland gegen schärfere Düngeregeln. Nun will die Bundesregierung ihnen mit der »Bauernmilliarde« entgegenkommen. Über einen Zeitraum von vier Jahren soll eine Milliarde Euro an die Landwirte gezahlt werden, um Härten zu verringern. Doch während dem Bauernverband das nicht genügt, üben Umweltverbände teilweise scharfe Kritik.

Am Donnerstag beschlossen die Spitzen der Regierungskoalition bei ihrem Treffen im Kanzleramt, den Landwirten »innerhalb von vier Jahren insgesamt eine Milliarde Euro für Agrarumweltprogramme und Investitionen« zur Verfügung zu stellen. Wer Erwartungen an die Branche formuliere, die im allgemeinen Interesse lägen, so Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU), der müsse auch den Bauern helfen, sie zu erfüllen. Die Gesellschaft dürfe die Landwirte mit den entstehenden Kosten nicht allein lassen.

Die Ankündigung der Bundesregierung sei ein »starkes Signal der Wertschätzung«, heißt es be...