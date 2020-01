»Terror demoralisiert«

In Kürze erscheint im Stuttgarter Schmetterling-Verlag von Klaus Gietinger das Buch »Kapp-Putsch. 1920 – Abwehrkämpfe – Rote Ruhrarmee«. Wir veröffentlichen daraus mit freundlicher Genehmigung von Verlag und Autor das – redaktionell bearbeitete – Schlusskapitel. (jW)

»Es war dies ein Gegner, der leider allzu bescheiden war.« Ein Gegner, der »vor allem etwas nicht wollte, nämlich den Krieg«. Das schrieb einer der geistigen Wegbereiter des Faschismus über die Revolutionäre des Jahres 1919 in Berlin. Erst an den »späteren Formationen des Kommunismus ist ein positiver und kriegerischer Wille zur Macht nicht zu verkennen«. Womit Ernst Jünger, neun Jahre nach dem Kapp-Putsch in seinem in Essen herausgegebenen Buch »Der Kampf um das Reich« – das den Hitlerputsch von 1923 verherrlichte –, die Rote Ruhrarmee meinte. Ihm schienen die »Spartakisten« des Januars und März 1919 in Berlin, aber auch die in Mitteldeutschland und im Ruhrgebiet viel zu human, um sich – wir...