Neue Panzer für die Polizei geplant

Seit 1984 nutzen Polizeien von Bund und Ländern den »Sonderwagen 4«, der meist in hell- oder dunkelgrüner Lackierung vor allem bei polizeilichen »Großlagen« im Einsatz ist. Das Fahrzeug basiert auf dem Fahrgestell des bekannten »Unimog« und wurde vom damaligen Thyssen-Konzern gebaut. Meist sind die Sonderwagen zusammen mit Wasserwerfern anzutreffen, jeweils zwei »SW 4« sind einer Wasserwerferstaffel zugeordnet. Sie sind dafür mit Räumschilden ausgestattet.

Die Regierungskoalition von CDU/CSU und SPD will die Flotte jetzt modernisieren und durch einen »Sonderwagen 5« ersetzen. Details hat die Bundesregierung jüngst in Antworten auf parlamentarische Anfragen mitgeteilt. Demnach ist geplant, 45 Fahrzeuge für die Bereitschaftspolizei der Länder und zehn für die Bundesbereitschaftspolizei zu kaufen. Die »Ersatzbeschaffung« soll 64 Millionen Euro kosten, pro Fahrzeug also rund 1,16 Millionen. Die Finanzierung erfolgt über das Beschaffungsamt des Bundesinnenmini...