»Haltung« in der Berichterstattung

Beschimpfungen, Beleidigungen, sogar Morddrohungen gehören zu den »Alltagserfahrungen« für Medienmacher in der Bundesrepublik. Unter dem Titel »Hinschauen, weghören, einstehen? – Alles eine Frage der Haltung« spielten sie auf der 33. Tagung der Deutschen Journalistinnen- und Journalistenunion (DJU) am Sonnabend in Berlin eine besondere Rolle.

Die Vorträge und Workshops thematisierten »Bedrohung von Journalisten«, »Hass im Netz« und »rechte Strukturen«. Die Bundesgeschäftsführerin der DJU, Cornelia Berger, erklärte gegenüber jW, die Auswahl habe sich aus Nützlichkeitserwägungen ergeben, »denn die physische Bedrohung kommt tatsächlich aus dem rechten Spektrum«. Wichtig sei die Einhaltung professioneller und ethischer Standards, sagte Berger auf die Frage, ob man sich als Journalist positionieren müsse. DJU-Kollegen würden immer häufiger mit Klagen belegt, in denen unterstellt wird, sie würden als Aktivisten arbeiten. »Tatsächlich machen sie journalistische ...