Castingshow des Tages: Hauptstadtflughafen BER

»Auf die Plätze, fertig …« Ja was denn nun, »los«? Nicht doch. Wer wird denn gleich abheben wollen? »Auf die Plätze, fertig, Test!«. Der sogenannte Hauptstadtflughafen BER öffnet (nicht nur gefühlt) 14 Jahre nach Baubeginn seine Pforten fürs geneigte Publikum. Ernst wird es dabei freilich nicht, wie bei den anderen (nicht nur gefühlt) sechs Startterminen, die die Macher bisher in den märkischen Sand gesetzt haben. Am Montag war bloß Auftakt dessen, was die wohl erfolgloseste Castingshow auf deutschem Boden wird. Unter www.ber-testen.de versucht die Flughafen...