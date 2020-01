Zwischen den Fronten

In Kolumbien reißt die Serie von Morden an sozialen Aktivisten und ehemaligen Guerilleros nicht ab. Während das Institut für Friedensstudien (Indepaz) für 2019 von 234 Ermordeten ausgeht, starben nach Angaben des Internetportals Radio Macondo allein in den ersten 20 Tagen des neuen Jahres mindestens 25 Oppositionelle. Im Visier der Täter, die fast nie gefasst und verurteilt werden, stehen neben Gewerkschaftern und Menschenrechtsaktivisten vor allem ehemalige Aufständische der FARC, die sich nach dem Friedensabkommen von 2016 zu einer legalen Partei umgewandelt hat.

Angesichts der nicht abreißenden Kette von Verbrechen fühlen sich immer mehr Menschen an die 1980er Jahre erinnert, als die FARC schon einmal den bewaffneten Kampf aufgegeben und sich unter dem Namen »Patriotische Union« in das öffentliche politische Leben eingegliedert hatte. Damals entfesselten Paramilitärs und Drogenbanden einen Vernichtungskrieg gegen die neue Partei, dem Tausende Menschen ...