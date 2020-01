Wasser marsch!

Entwarnung für Elon Musk und alle, die auf den Bau der »Gigafabrik« des US-Autobauers Tesla im Brandenburger Niemandsland brennen. Nach Ansicht von Experten sollen sowohl die Wasserversorgung als auch die Abwasserentsorgung für die vorgesehene Industrieanlage in Grünheide technisch umsetzbar sein. Wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) am Donnerstag abend berichtet hatte, stellten dies Vertreter des Wasserverbands Strausberg-Erkner (WSE), der Berliner Wasserbetriebe, des Landesumweltamts sowie der Wirtschaftsförderung Brandenburg Mitte der Woche bei einem Treffen fest. Im Vorfeld waren Zweifel an der Realisierung des Vorhabens aufgekommen.

Für Aufregung hatte in der vorangegangen Woche eine Bekanntmachung des WSE gesorgt, in dessen Zuständigkeitsgebiet die geplanten Fertigungshallen liegen würden. Anders als von der Landesregierung dargestellt, sei die Wasserversorgung schon in der ersten Ausbaustufe keineswegs gesichert, teilte der Verband mit. Vielme...