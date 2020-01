Elefanten und Wölfe

In Mecklenburg gibt es ein Elefantendorf namens Platschow. Dort hat eine Zirkusfamilie ihr Zelt auf Dauer errichtet und drumherum einen kleinen Zoo. Zehn Elefanten gibt es da, man kann sie füttern und auf ihnen reiten. Im Zelt trägt ein Elefant eine Dorfschöne auf seinen langen Stoßzähnen durch die Manege.

Der ehemalige Elefantenpfleger des Ostberliner Tierparks, Patric Müller, erzählte mir, dass sich ein Kollege in Thailand mit einem Elefantentouristencamp selbständig gemacht habe. Er habe ihn bereits mehrmals besucht, sei begeistert von dem Projekt. In Thailand hatte man die Abholzung der Wälder gestoppt – und 6.000 Arbeitselefanten seien mitsamt ihren Mahuts arbeitslos geworden. Es gebe für die Elefantenführer vorerst nur die Möglichkeit, die Tiere Touristen anzudienen. Ich musste an das mecklenburgische Elefantendorf denken, wo man auch auf die Touristen hofft und sich immer wieder etwas Neues einfallen lassen muss. Für Elefanten ist die Arbeit mit To...