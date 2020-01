Nicht in der Hängematte

Im niederösterreichischen Heidenreichstein ist zwischen April 2017 und Oktober 2018 ein Erwerbslosenprojekt besonderer Art durchgeführt worden. 44 Personen, die zuvor bereits über einen längeren Zeitraum ohne Lohnarbeit auskommen mussten, erhielten über 18 Monate ein Grundeinkommen, das nicht an die üblichen Bedingungen geknüpft war, die Erwerbslose erfüllen müssen. Koordiniert wurde das Projekt vom Betriebsseelsorger Karl Immervoll, der seit den 1980er Jahren in der Erwerbslosenarbeit tätig ist. Seit dem Niedergang der Textilindustrie im Waldviertel in den 1970er Jahren ist das Thema hier präsent. Während des Projektes berichteten Teilnehmer von neuen sozialen Kontakten und Perspektiven (siehe jW vom 13.7.2018). Im Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes ist nun ein bilanzierender Band erschienen. Dieser vereint Beiträge von Sozialarbeitern, die das Projekt begleiteten, Stellungnahmen von Wissenschaftlern und sehr persönlich gehaltene Artikel von...