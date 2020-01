Delbert Africa endlich frei

Delbert Africa, Mitglied der Move-Organisation, war seit dem Polizeiüberfall auf das Gemeinschaftshaus der Gruppe in Philadelphia am 8. August 1978 als einer der damals verhafteten »Move 9« im Gefängnis. Die neun Männer und Frauen waren zu Haftstrafen zwischen 30 Jahren und lebenslänglich verurteilt worden. Nach über vier Jahrzehnten konnte Delbert am 18. Januar endlich das Staatsgefängnis Dallas in Pennsylvania als freier Mann verlassen. Draußen erwarteten den heute 73jährigen politischen Gefangenen weitere Mitglieder der Move-Organisation: Ramona, Pam, Jeanette, Janine, Moe, Mary, Carlos und Consuela Africa. Seine Brüder und Schwestern begrüßten ihn lautstark mit dem Ruf »Lang lebe John Africa!«, der an den verstorbenen Move-Gründer erinnert, und skandierten weitere Move-Parolen. Delbert war bei guter Laune, scherzte aufgedreht mit denen, die ihn voller Freunde empfingen, und ließ sich mitgebrachte Sandwiches schmecken.

Der 8. August des Jahres 1978 wa...