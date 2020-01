»Aber wo, wo noch?«

Im Jahr 1931 erschien in der Kulturzeitschrift Sport im Bild (die sich keinesfalls nur mit Sport beschäftigte) ein Artikel mit der Überschrift »Eine Frau photographierte« von Artur Gläser. Er war dem Andenken der britischen Fotografin Julia Margaret Cameron (1815–1879) gewidmet und beginnt mit den Worten: »Ich kann euch nicht sagen, Freunde, wie sie aussah: ich kenne kein Bild von ihr. Sie hat uns das Antlitz vieler Menschen in geistvollen Umschreibungen überliefert – sind ihre eigenen Züge niemals überliefert worden? Auch weiß ich von ihrem Leben so gut wie nichts. Denn was geben die spärlichen Auszüge aus Berichten, die ich zusammengetragen fand? Die Bedeutenden gehen heute rasch und unbemerkt dahin. Es ist mühsam, sie wieder zu erwecken.«

Fast achtzig Jahre später finden sich bei Wikipedia recht ausführliche biographische Informationen über Julia Margaret Cameron, auch ein Foto von ihr selbst. Das lässt hoffen für eine Berufskollegin, die 1931 im Zenit...