Haus kaputt

»Das Recht auf bezahlbaren Wohnraum müsste ein Grundrecht sein.« Diesen Satz sagt Kathleen, als Grozki gerade mit ihr schlafen will. Er kontert: »Das Recht auf Sex müsste ein Grundrecht sein.« Kathleen und Grozki – sie prokrastinierende Doktorandin, er abgehalfterter Musiker – sind die Hauptfiguren in Synke Köhlers Debütroman »Die Entmieteten«. Darin geschieht, was mittlerweile ganz alltäglich ist: Die Mieter eines Q3A-Blocks in Berlin, Prenzlauer Berg erfahren in einem kurzen, sachlichen Brief, dass ihr Block »nicht mehr den geltenden Wohnbedürfnissen entspricht«. Soll heißen: Die Abrissbirne kommt. Viele wohnen dort seit den Sechzigerjahren. Manche ziehen dennoch sofort aus, andere wollen die Sache aussitzen und gehen dann doch auf die 10.000 Euro ein, die im dritten Brief angeboten werden. Nur vier Menschen wohnen noch dort, als erst ein Großteil der Fenster und dann die Gasleitungen entfernt werden, als vorsorglich schon mal der Putz von den Außenwänd...