Klare Worte aus Den Haag

Das Hauptverfahren mag sich noch Monate oder sogar Jahre hinziehen – in einem Urteil, dem es an Deutlichkeit nicht mangelt, hat der Internationale Gerichtshof in Den Haag am Donnerstag angesichts der von Gambia eingereichten Genozidklage gegen Myanmar das südostasiatische Land nun aber zum effektiven Schutz der Rohingya aufgefordert. Noch immer leben etwa 600.000 Angehörige der bereits seit Jahrzehnten drangsalierten muslimischen Minderheit in ihrem Heimatland. Ihnen Sicherheit vor weiteren Übergriffen zu bieten, steht für das höchste Gericht der Weltgemeinschaft momentan im Fokus – zunächst unabhängig davon, ob das, was sich in jüngerer Vergangenheit abgespielt hat, in der juristischen Bewertung tatsächlich die Einstufung als Völkermord verdient.

Die 16 übrigen Richter saßen um den Vorsitzenden Abdulqawi Ahmed Yusuf aufgereiht, als er etwas mehr als eine Stunde lang das vorläufige Verdikt gegen Myanmar verlas. Zumindest von genozidalen Gefahren und Tende...