Kommunikationsgeheimnis Pflege

Für die Versorgung von pflegebedürftigen Menschen braucht es eine gute Ausstattung entsprechender Einrichtungen und ausreichend Personal. Damit sich das findet, müssen die Pflegerinnen und Pfleger »angemessen« bezahlt werden. Darüber, was gut, ausreichend und angemessen ist, gehen die Ansichten zwischen den Betreibern von Pflegeeinrichtungen, die vor allem Geld verdienen wollen, auf der einen und Pflegebedürftigen sowie Beschäftigten auf der anderen Seite erheblich auseinander.

Deshalb ist man personell und thematisch bei dem Pflegekongress, der am Freitag und Sonnabend in Berlin stattfindet, auch lieber unter sich. Ein »Pflichttermin im Fortbildungskalender für das mittlere Pflegemanagement« soll der Kongress »Pflege 2020« sein, der bereits zum 25. Mal vom Wissenschaftsverlag Springer veranstaltet wird. »Aktuell, nachhaltig und praxisrelevant«, so heißt es, für Pflegedirektoren, Stationsleitungen und Qualitätsmanager.

Bei der Tagung warb Bundesarbeitsmin...