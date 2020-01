Vor dem Brexit keine Blöße

Ab dem 31. Januar muss Großbritannien mit den Verhandlungen für die Ära nach dem Brexit beginnen. Die Anzeichen häufen sich, dass sie durchaus schwierig werden könnten. Sowohl die EU als auch die USA haben bereits ihre Geschütze in Stellung gebracht. Auch China spielt im Hintergrund mit.

Streit mit den USA gibt es aufgrund des Plans der britischen Regierung zur Einführung einer Steuer auf »digitale Dienstleistungen«. Die Abgabe war Teil des konservativen Wahlprogramms und würde vor allem global agierende und in den USA beheimatete Internetkonzerne wie Google oder Amazon treffen. Im April soll sie kommen.

Oder auch nicht: US-Präsident Donald Trump hat bereits angekündigt, die Verhandlungen mit Großbritannien zu nutzen, um die Steuer zu verhindern. Er drohte mit hohen Strafzöllen auf Autoexporte in die USA. Jedes fünfte in Großbritannien für die Ausfuhr produzierte Auto geht in die Vereinigten Staaten, die Drohung hat insofern einiges Gewicht. In Frankreich...