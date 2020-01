Eine Art Befreiung

Der in der »Anderen Bibliothek« erschienene Band »Konrad Wolf. Chronist im Jahrhundert der Extreme« ist weit mehr als eine Biographie. Antje Vollmer und Hans-Eckart Wenzel – sie evangelische Pastorin und lange Jahre Vizepräsidentin des deutschen Bundestages (Bündnis 90/Die Grünen), er Musiker, Sänger, Schriftsteller und Regisseur – beleuchten die Entwicklung des Regisseurs seit den 30er Jahren: in der Nazizeit und der Zeit Stalins, im Krieg und in der Nachkriegszeit, in der des gespaltenen Deutschlands. Erst mit der Rückkehr der Wolf-Familie aus der Sowjetunion in das Deutschland des sozialistischen Umbruchs öffnet sich der Text zum Schaffen von Konrad Wolf, zu seinen bedeutenden Spielfilmen von »Sterne« bis »Ich war neunzehn«, von »Professor Mamlock« bis »Goya« und »Solo Sunny«.

Zuvor geht es im Buch vorrangig um Konrad Wolfs Vater, um Friedrich Wolf – den Kommunisten, den Stückeschreiber, den Arzt, de...