»NS und Austrofaschismus wurden nie aufgearbeitet«

Am Freitag werden wieder zahlreiche Antifaschistinnen und Antifaschisten gegen den »Akademikerball« in Wien demonstrieren. Worum geht es dabei?

Diese Veranstaltung ist ein Zusammenkommen von rassistischen, extrem rechten, neofaschistischen und vor allem auch deutschnationalen Kreisen aus dem In- und Ausland.

Natürlich präsentieren die extrem Rechten diese Veranstaltung als einen Ball wie jeden anderen. Als gäbe es keinen Unterschied zwischen dem Zuckerbäckerball und dem »Akademikerball«. Aber ganz so ist das natürlich nicht, wenn man sich die Gästelisten der vergangenen Jahre anschaut. Es ist ganz klar, was hier passiert, wenn diese Menschen in der Hofburg zusammenkommen.

Was sagt das über ein Land, wenn ein solcher Ball in einem der prestigeträchtigsten Gebäude Österreichs stattfindet?

Es zeigt, dass Österreich – trotz all der salbungsvollen Worte von Vertretern dieses Landes – den NS und Austrofaschismus nie umfassend aufgearbeitet hat. Von einer tatsäc...