Fremder Feind

Eines Tages erreicht Arnold (Ulrich Matthes) und seine Frau Karen (Barbara Auer) die Nachricht, dass ihr Sohn im Krieg ermordet wurde. Karen zerbricht am Tod von Chris. Arnold zieht sich mit seinem Hund auf eine einsame Berghütte zurück. Doch kaum in der Höhe angekommen, wird er mit einem unbekannten Feind konfrontiert: einem Mann, der Arnolds Besitz verwüstet und seinen Hund lebensgefährlich verletzt. Arnold lässt sich auf einen Krieg gegen diesen gesichtslosen Fremden ein. Mit Ulrich Matthes – einem der großen Schauspieler unserer Zeit. Also: Vor allem wegen ihm. D 2018.

Das Erste, 20.15 Uhr

