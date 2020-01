Wessen Platte ist die Platte?

Ernst Busch wird am 22. Januar 1900 in Kiel geboren, »in der Morgenröte des 20. Jahrhunderts«, wie er in einem 1931 verfassten »Lebensbericht« festhält. »Ich wurde mit Ostseewasser getauft und habe die Masern gehabt, kam in die Volksschule und bin nicht sitzengeblieben. Von 1915–20 arbeitete ich als Lehrling und Werkzeugschlosser auf der Germania-Werft in Kiel. Erste Bekanntschaft mit dem Kommunistischen Manifest … und den Klassikern der Weltliteratur, Nov. 1918 aktive Teilnahme am Kieler Matrosenaufstand und 1920 mit dem Gewehr in der Hand die Kappisten aus Kiel mit verjagt. Von jetzt an bis 1933 ist mein jeweiliger Aufenthalt lückenlos aus den Jahrbüchern der Bühnengenossenschaft nachzuprüfen. Sept. 1927–März 1933 Berlin. Piscatorbühne, Reinhardt, Volksbühne. Massenveranstaltungen, Schallplatten, Filme, für wen und gegen wen in der Roten Fahne nachzulesen.«¹

1933 muss Ernst Busch vor den Faschisten in die Niederlande und nach Belgien fliehen und wird 19...