Fleischklopfer aus Holz

Wenn in der Eröffnungssequenz von »Bad Boys for Life« Will Smith (als Mike Lowrey) und Martin Lawrence (als Marcus Burnett) in einem Sportwagen eines schwäbischen Herstellers nicht nur sämtliche Verkehrsregeln missachten, sondern sogar friedliche Strandbesucher am Ort ihrer Muße terrorisieren, während sie Witze über die Arbeitsteilung von Fahrer und Beifahrer beim Automobilrallyesport machen, dann erinnert das stark an das typisch rücksichtslose Verhalten des reichen vertrottelten Schnösels, dessen Morgensport einst darin bestand, in schnittigen Autos harmlose Leutchen zu überfahren.

Den terrorisierten Badegästen am Strand von Miami ruft Smith zu allem Überfluss ein zynisches »Guten Morgen, ihr reichen, weißen Leutchen« zu. Ausgerechnet Will Smith, schwerreiche Galionsfigur der guten Laune beim großen Ausverkauf des Postcinema, sich über den Müßiggang anonymer »Rich white people« und deren Strandleben lustig machen zu lassen – dazu bedarf es erheblicher C...