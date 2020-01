Guaidó auf Reisen

Die USA und die EU wollen dem in Venezuela nach wie vor erfolglosen Oppositionspolitiker Juan Guaidó neuen Schwung verleihen. Der selbsternannte »Übergangspräsident« und nicht mehr sauber legitimierte »Parlamentspräsident« hatte Venezuela am Wochenende trotz eines gerichtlich verhängten Ausreiseverbots verlassen. Er will Medienberichten zufolge unter anderem am »Weltwirtschaftsforum« im schweizerischen Davos teilnehmen. Auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat angekündigt, mit Guaidó zusammenkommen zu wollen. Er werde den »als rechtmäßigen Präsidenten der Nationalversammlung anerkannten« Politiker am Mittwoch in Brüssel treffen, teilte er am Montag mit. In Südamerika dürfte diese Formulierung aufmerksam registriert worden sein, vermied der ehemalige spanische Außenminister doch, Guaidó als »Übergangspräsidenten« Venezuelas zu bezeichnen. Als solchen hatten ihn die meisten EU-Staaten, auch die Bundesregierung, im vergangenen Jahr akzeptiert. Die EU f...