»Leistungsgedanken« à la Schröder

Viereinhalb Jahre nach dem Eingang einer Beschlussvorlage des Sozialgerichts Gotha hatten sich die Bundesverfassungsrichter am 5. November 2019 zu einem Urteil zu den Hartz-IV-Sanktionen aufgerafft. Seither dürfen Jobcenter unbotmäßigen »Klienten« die Bezüge um maximal 30 Prozent kürzen, alles andere wäre offiziell verfassungswidrig. Die jüngste Statistik zu den Vollsanktionen für den Monat September 2019, welche die Bundesagentur für Arbeit (BA) am 10. Januar veröffentlicht hatte, gibt noch einmal einen Überblick über die härtesten Strafen. Danach hatten Jobcenter an einem Stichtag des Monats 6.178 Hartz-IV-Bezieher auf Null gesetzt, knapp die Hälfte davon war jünger als 25 Jahre.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) muss das Gesetz nun ändern. Es bleibt abzuwarten, ob er und seine ...