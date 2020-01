Ignorierte Hungersnot

Die Zahlen sind alarmierend: 45 Millionen Menschen sind derzeit im südlichen Afrika von Hunger bedroht. »Diese Hungerkrise hat ein Ausmaß erreicht, wie wir es nie zuvor erlebt haben, und die gesammelten Erkenntnisse zeigen, dass es schlimmer wird«, konstatierte die zuständige Regionaldirektorin des UN-Welternährungsprogramms (WFP), Lola Castro, in einer Mitteilung vom Donnerstag. Es ist nicht die erste Warnung. Bereits Ende Dezember hatten die Vereinten Nationen vor schweren Hungersnöten vor allem in Afrika südlich der Sahara gewarnt und dringend um umfangreiche Unterstützung gebeten. Resonanz gab es kaum. Am Donnerstag konstatierte Castro, dass von den benötigten 489 Millionen US-Dollar, umgerechnet 438 Millionen Euro, bisher lediglich 205 Millionen US-Dollar (184 Millionen Euro) gesichert seien.

»Wenn wir die benötigten Finanzmittel nicht erhalten, werden wir keine andere Wahl haben, als weniger von denjenigen zu unterstützen, die in größter Not sind – ...