Überall »Extremisten«

Was haben die sogenannte Identitäre Bewegung, der FC St. Pauli, die Klimaschutzbewegung »Extinction Rebellion« und die britische Antikriegsorganisation »Stop the War Coalition« gemeinsam? Sie alle tauchen in einem an Schulen, Sozialarbeiter, Universitäten und Streifenpolizisten verschickten Dokument der britischen »Antiterrorpolizei« auf, wie unter anderem die kommunistische britische Tageszeitung Morning Star am Freitag öffentlich machte. Insbesondere richtet sich das Papier an alle, »die in regelmäßigem, direktem Kontakt mit jungen Menschen oder der Öffentlichkeit stehen«.

Das Dokument ist Teil des 2015 eingeführten »Prevent«-Programm zur »Terrorismusbekämpfung« in Großbritannien. Grundlage ist ein im selben Jahr beschlossenes »Antiterrorgesetz«. Dessen Ansatz geht aber zurück bis in das Jahr 2011. Damals wurde eine Strategie entworfen, um der »Radikalisierung« von Personen hin zum »Terrorismus« vorzubeugen.

Ziel des Programms sei es, für den Umgang mit...