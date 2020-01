Staatsschutz setzt Familie zu

Viele Aktivistinnen der kurdischen Bewegung sind Mütter, so auch Zozan G. aus Oberhausen. Oft tritt sie in Duisburg, Oberhausen und Mülheim bei Solidaritätsdemonstrationen und Kundgebungen für das syrisch-kurdische Selbstverwaltungsgebiet Rojava als Rednerin auf. Sie ist Mutter von fünf Kindern zwischen drei und 15 Jahren, alleinerziehend und berufstätig. Weil auch ihre 13jährige Tochter wiederholt an Aktionen der kurdischen Bewegung teilgenommen hatte, droht das Familiengericht Oberhausen Zozan G. das Sorgerecht für ihre Kinder zu entziehen. Angeblich indoktriniere sie diese im Sinne der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) – das Kindeswohl sei gefährdet. »Ich bin sehr dafür, dass dieses unsägliche Verfahren am 22. Januar zu Zozans Gunsten beendet wird«, so Rechtsanwalt Tim Engels. Anlässlich des nichtöffentlichen Gerichtstermins findet ab 8.30 Uhr eine Solidaritätskundgebung vor dem Familiengericht am Friedensplatz statt, zu der unter anderem das ...