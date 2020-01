Staat als Zuhälter

Es ist eine Einzelfallstudie in einem bislang wenig bearbeiteten Forschungsfeld: Die Historikerin Anne S. Respondek verfolgt in ihrem Buch »›Gerne will ich wieder ins Bordell gehen ...‹ Maria K.s ›freiwillige« Meldung für ein Wehrmachtsbordell« den Lebensweg einer jungen Polin von 1940 bis 1943 anhand einer Akte der Kriminalpolizeileitstelle Posen (Poznan) mit dem Titel »Gewerbsunzucht«. Die detaillierte Beschreibung macht das keineswegs freiwillige Leben der in Wehrmachtsbordelle »verschafften« Frauen erfahrbar. In welch unterschiedlichen Formen hierbei Zwang ausgeübt wurde, lassen die von der Autorin herangezogenen zeitgenössischen Dokumente erkennen: zu Motiven und Zielsetzungen der faschistischen Besatzungspolitik und in den Ausdrucksformen und Verhaltensweisen der soldatischen Freier.

Lebensweg nach Aktenlage

Ganz unten bei den Soldaten und ganz oben in den Führungsstäben kommen patriarchalische Leitbilder zum Tragen, die vor dem Hintergrund der Rass...