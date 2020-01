Ex oriente lux?

Der nachfolgende Text ist die leicht gekürzte Fassung eines Aufsatzes, der jüngst in einer Beilage der Marxistischen Blätter 1/2020 mit dem Schwerpunkt Lenin erschienen ist. Wir bedanken uns bei Autor und Redaktion für die Möglichkeit, den Essay an dieser Stelle in zwei Teilen nachdrucken zu können. Das Heft kann unter www.neue-impulse-verlag.de bestellt werden. (jW)

»Sagen wir es klar und deutlich: Die Wurzel des Problems liegt im kapitalistischen System.«

Evo Morales, UN-Generaldebatte, New York 2019

Aktivisten der Kampagnen zur Klimarettung sagen wie selbstverständlich und ohne dass es einen Aufschrei gäbe: Wenn die notwendigen Maßnahmen unter den gegebenen Bedingungen nicht durchgesetzt werden können, brauchen wir eben ein anderes System. Weshalb sind Marxisten, Kommunisten oft so zögerlich? Wo bleibt der unverschnörkelte Aufruf zum Sozialismus?

Der Kapitalismus produziert nicht nur Krisen. Er ist die Krise unserer Zeit. Krisen sind interessant; in ih...