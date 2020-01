Laufsteg des Absurden

Ein Mann sitzt allein in einem Café in Paris, besser gesagt: davor. Kleine runde Tische stehen dicht an dicht, die Stühle in Richtung des Bürgersteigs ausgerichtet, als wäre ihr Zweck, den davor liegenden kleinen Ausschnitt der Welt in Zuschauende und Akteure zu unterteilen. Ein Trupp von vier Polizisten taucht auf und marschiert erst auf den einsamen Gast zu, anschließend vermessen die Beamten in aller Ruhe die Terrasse, so als existierte er gar nicht.

Der Bildausschnitt plaziert den Gast in der Mitte der Leinwand, während sich um ihn herum ein absurdes Schauspiel vollzieht, das aus nichts anderem als dem Ausrollen eines Maßbandes und dem pflichtbewussten Notieren der abgelesenen Zahlen besteht. Allerdings ist diese Arbeit so exakt choreographiert und der zum Statisten degradierte Protagonist ihr so unbeteiligt und doch in zentraler Position ausgeliefert, dass darin eine ganze Weltsicht schlummert: Elia Suleiman, der sich in seinem Film »Vom Gießen des Z...