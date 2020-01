IG Metall im Kanzleramt

Mittags zum Essen im Kanzleramt. Danach der kleine Autogipfel am Nachmittag. Das war das Programm für Jörg Hofmann, den Vorsitzenden der IG Metall am vergangenen Mittwoch. Das Essen fand zusammen mit dem DGB-Chef und den acht Vorsitzenden der Einzelgewerkschaften statt. Wir wissen nicht, worüber im einzelnen beim Essen geplaudert wurde, nicht einmal, ob die Kanzlerin sich wenigstens zum abschließende Kaffee kurz blicken ließ. Aber auch im Gespräch mit Helge Braun, dem in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannten Kanzleramtsminister, dürften sich die Gewerkschafter und die Spitze der Exekutive gegenseitig das gemeinsame Interesse am Fortbestand der großen Koalition versichert haben. Konkreter ging es darum, dass die Zahlungen für Kurzarbeit ähnlich wie in der schweren Konjunkturkrise 2008 ff. drastisch ausgeweitet werden. Aus Mitteln der Arbeitslosenversicherung werden damit der gekürzte Lohn und die gekürzten Beiträge zur Sozialversicherung jener Beschäft...