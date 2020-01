Kriegswaffen im Einsatz

Der Protest gegen die neoliberalen »Sozialreformen« des französischen Staatschefs Emmanuel Macron halten an. Am Donnerstag, dem 43. Streiktag seit Dezember, gingen allein in der Hauptstadt Paris erneut mehr als 250.000 Menschen auf die Straße. Landesweit zählten die Gewerkschaften, die den Widerstand gegen den Präsidenten seit eineinhalb Monaten organisieren, mehr als 300.000 Demonstranten. Von Beginn an versuchten die Regierung und ihre schwerbewaffneten »Ordnungskräfte« die Protestbewegung zu diskreditieren und zu kriminalisieren. Das von der Verfassung Frankreichs ausdrücklich garantierte Recht auf öffentliche Meinungsäußerung wird seither durch die brutale Polizeigewalt mit Füßen getreten. Auf der Straße bleiben Tote und Schwerverletzte zurück. Die französische Anwaltsvereinigung beklagt »die Militarisierung« eines ursprünglich politischen Streits von seiten der Regierung.

Der Einsatz der gepanzerten Spezialeinheit CRS gegen die Protestierenden hat in...