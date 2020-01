Bodenschätze zum Ausverkauf

Boliviens abgesetzter Präsident Evo Morales befürchtet, dass die Putschregierung die Privatisierung der reichen Lithiumvorkommen seines Landes vorbereitet. Ende vergangener Woche war Juan Carlos Zuleta zum Manager des staatlichen Unternehmens Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB, Lithiumlagerstätten Boliviens) ernannt worden. Zuleta war zuvor für die chilenische Regierung in der dortigen nationalen Lithiumkommission tätig und hatte zu den Kritikern von Morales gehört. Der sieht in der Ernennung Zuletas ein Zeichen dafür, dass »die Putschisten und Neoliberalen keine Energiesouveränität für Bolivien wollen« und »die Lithiumindustrie an transnationale Konzerne übergeben wollen«, wie er auf seinem Twitter-Account schreibt.

Lithium wird für Akkus benötigt, die die zur Zeit am weitesten verbreitete Form darstellen, elektrische Energie für mobile Anwendungen zu speichern. Sie finden sich in Handys und in den allermeisten Elektrofahrzeugen. Im vergangenen Jahr wa...