Milliarden für Schiene

Es war den vier Herren anzumerken, dass sie froh waren, nach negativen Schlagzeilen und Krisen endlich einmal als Verkünder positiver Botschaften vor die Kameras treten zu können. So nahmen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), Deutsche-Bahn-Chef Richard Lutz und sein für Infrastruktur zuständiger Vorstandskollege Ronald Pofalla am Montag die Unterzeichnung eines neuen Vertragswerks zwischen der Deutschen Bahn AG (DB) und der Regierung zum Anlass, mit Superlativen eine Zeitenwende zu beschwören. Im Mittelpunkt: die neue Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung III (LuFV III). Das Papier sieht vor, über das gerade begonnene Jahrzehnt den Betrag von 86 Milliarden Euro in die bundesdeutsche Schieneninfrastruktur zu investieren. Damit sollen Brücken, Gleise, Bahnhöfe, Bahnsteige, Stellwerke und Infrastruktureinrichtungen der Energieversorgung repariert, saniert und modernisiert werden.

8,8 Milliarden Euro pro Ja...