Rechte lassen nicht locker

Nachdem Boliviens Putschregierung bereits am Mittwoch vergangener Woche einen Haftbefehl wegen »Aufruhr« und »Terrorismus« bei der internationalen Polizeibehörde Interpol gegen den gestürzten Präsidenten Evo Morales erwirken wollte (jW berichtete), verstärken die Machthaber ihre Anstrengungen gegen das rechtmäßige Staatsoberhaupt. Am Montag (Ortszeit) erklärte Álvaro Coimbra Cornejo, der faktisch als Justizminister agiert, auf einer Pressekonferenz in La Paz, man strenge weitere Strafverfolgungsmaßnahmen gegen Morales an. In einer Mitteilung forderte das Außenministerium zudem die argentinische Regierung dazu auf, »Aufrufe zur Gewalt« von Morales aus seinem Exil zu unterbinden.

Hintergrund bilden dessen Äußerungen über die Notwendigkeit von »bewaffneten Volksmilizen«. Am Wochenende hatte Morales auf einem Treffen in Buenos Aires erklärt, angesichts der Brutalität des Staatsstreichs vom 10. November wäre die Organisation derartiger Milizen notwendig gewese...