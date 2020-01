Der größte »Bumms«

Die fußballfreie Zeit ist eine Herausforderung. Als bettlägerige Kolumnistin gibt man einfach mal »Loser« in die NSA-sichere Suchmaschine ein. Als erstes taucht die Begriffserklärung auf: Verlierer oder Versager. Dann erscheint gleich der gleichnamige nicht gerade erfolglose Song von Beck. Einen Eintrag später folgt unter der Rubrik »beliebte Fehler« die nicht nur von Deutschen gern falsch geschriebene Version mit zwei o. Daran anschließend: »The Biggest Loser«. Klingt vielversprechend. Aber weder ist von einem thüringischen Fußballverein noch von der SPD die Rede. Es handelt sich um eine »Abnehmserie« des Privatsenders Sat.1 in ihrer immerhin schon elfte Staffel. (Ich muss in einer Parallelwelt leben!) In zehn Wochen sollen 18 Kandidaten nach dem Ausscheidungsprinzip im Bootcamp unter griechischer Sonne und mit Hilfe zweier Trainer so viele Kilos wie möglich verlieren und »neue Menschen« werden. Lagerleiterin – pardon, Campchefin – ist die Exweltmeisteri...