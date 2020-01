Transformator des Tages: Thomas Krüger

Aus braun wird grün: Die »Kohlekommission« schlägt vor, Ostdeutschland vom Schmutz zu befreien. Damit der Konzern Uniper das Kraftwerk Datteln IV in Nordrhein-Westfalen in Betrieb nehmen kann, soll kurzerhand Schluss sein mit der Braunkohleförderung für das Werk Schkopau bei Halle. Arbeit gibt es in Sachsen-Anhalt dann keine mehr.

Dafür werden die Ossis bekehrt. Die Bundeszentrale für politische Bildung will künftig ihre Stoßgebete direkt ans Volk bringen. Behördenpräsident Thomas Krüger sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Montag, eine neue Abteilung werde entweder in C...