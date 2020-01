An der Frontlinie in Idlib

Russland und die Türkei haben erneut einen Waffenstillstand für die nordwestsyrische Provinz Idlib vereinbart. Die Waffenruhe begann am gestrigen Sonntag, dem 12. Januar 2020, um Mitternacht Ortszeit. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte die Vereinbarung bei seinem Besuch in Damaskus am 7. Januar 2020 mit dem syrischen Präsidenten Baschar Al-Assad besprochen.

Um Zivilisten in Idlib die Möglichkeit zu geben, während der Waffenruhe das Gebiet zu verlassen, wurden drei humanitäre Korridore im Süden der Provinz bei den Ortschaften Al-Hobeit und Al-Hader sowie im Osten Idlibs bei Abu Ad Duhur geöffnet.

Die dominierende Allianz von islamistischen Kampfgruppen in Idlib ist das »Bündnis zur Befreiung der Levante« (Haiat Tahrir Al-Scham, HTS). Dieses Bündnis wiederum wird von der früheren Nusra-Front dominiert, die sich als Al-Qaida-Vertretung in Syrien bezeichnet. In Teilen der Provinz sollen sich auch noch Einheiten des »Islamischen Staats im Irak und in...