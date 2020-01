Gesten der Armut

Es ist der Literatur eigen, das Flüchtige festzuhalten und ihm ein Moment der Dauer zu geben. So lebt fort, was schon vergangen ist. In »Eine Frau« setzt Annie Ernaux einen traumatischen Einschnitt an den Anfang: »Meine Mutter ist gestorben, am Montag, den 7. April«, beginnt der erste Satz des Textes. Geschrieben hat die französische Autorin »Eine Frau« 1986/1987, damals wurde es bei Gallimard veröffentlicht, nun liegt es in gewohnt gelungener Übersetzung von Sonja Finck auf deutsch vor. Vorangestellt ist ein Hegel-Zitat über den Widerspruch im Schmerz des Lebendigen. Der Tod der eigenen Mutter wird für Ernaux zum Ausgangspunkt, ihr ein weiteres Leben zu schenken – ein literarisches. »Jetzt habe ich das Gefühl, als schriebe ich über meine Mutter, um sie dadurch zur Welt zu bringen.« Eine Wiederholung, die zugleich etwas Verlorenes wieder-holen möchte.

Ernaux beschreibt das Leben ihrer Mutter in einzelnen Szenen, Momentaufnahmen und bildh...