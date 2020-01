Frankreich soll raus

Am heutigen Freitag sollen eine Million Demonstranten in Malis Hauptstadt Bamako und in den Regionalhauptstädten gegen die französische Militärpräsenz im Land aufbegehren. So lautet zumindest das Ziel, das von verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen ausgegeben wurde, die sich zu der Plattform »Yéré wolo ton debout sur les remparts« (Yéré Wolo auf den Stadtmauern) zusammengeschlossen haben. Yéré Wolo bezeichnet in einer der Sprachfamilien Malis eine Art Wiedergeburt, durch die das wahre Innere durch Abstoßen einer oberflächlichen Hülle nach außen dringen kann. Die Hülle ist in diesem Fall das neokoloniale Frankreich, dessen Zugriff sich die malische Bevölkerung entziehen will.

Auch das Datum 10. Januar ist symbolisch. Paris gründete an diesem Tag 1957 die »Gemeinsame Organisation der Sahararegionen«, die sich über Teile Algeriens, Mauretaniens, Malis, Nigers und des Tschad erstreckte, und mit der Frankreich die Kontrolle über die Sahara und de...