Konzerninteressen vor Leben

Als das nigerianische Militärregime unter Diktator Sani Abacha Ende 1995 den Umweltaktivisten Ken Saro-Wiwa hinrichtete, blickte die Welt schockiert auf das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Mit der von ihm aufgebauten Bewegung für das Überleben des Ogoni-Volkes (Movement for the Survival of the Ogoni People, Mosop) hatte Saro-Wiwa gegen die Umweltzerstörung durch Ölförderung im Nigerdelta protestiert – und damit den Zorn des von den Konzernen korrumpierten Regimes auf sich gezogen.

Nachdem der Schriftsteller und Minderheitenführer schließlich von einem Militärtribunal mit Hilfe konstruierter Vorwürfe wegen angeblichen Aufrufs zum Mord zum Tode verurteilt und kurz darauf gehenkt worden war, flossen in westlichen Hauptstädten Krokodilstränen. Als »schrecklich« beschrieb Großbritanniens Premierminister John Major die Hinrichtung Saro-Wiwas und sprach sich für eine »fundamentale und anhaltende Änderung der Regierungsführung in Nigeria« aus. Taten ließ er je...