Zukunftsteam am Start

Eigentlich sollte bei der traditionellen Klausurtagung der CSU-Bundestagsabgeordneten im oberbayerischen Kloster Seeon der »Markenkern« der Partei herausgestellt werden. Forderungen etwa nach einer Absenkung der Strafmündigkeit unter 14 Jahre waren zuvor verbreitet worden (siehe jW vom Montag). Doch CSU-Chef Markus Söder wollte offenbar Landesgruppenchef Alexander Dobrindt nicht die Bühne überlassen und zettelte pünktlich zum Beginn der Klausur mit seiner Forderung nach einer Kabinettsumbildung eine Personaldebatte an. Er sprach sich für eine Verjüngung des Kabinetts aus und nannte die Themen Innovation und Wirtschaft, zielte also vermutlich auf Forschungsministerin Anja Karliczek und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (beide CDU).

So musste CDU-Chefin und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer bei ihrem Besuch in Seeon am Dienstag zu Söders Vorstoß Stellung nehmen. Sie schloß eine Kabinettsumbildung nicht aus, blieb aber vage. Das sei »eine M...