Ost-West-Angleichung steht weiterhin aus

Die im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) zusammengeschlossenen Gewerkschaften streiten 2020 für eine bessere Vergütung und bessere Arbeitsbedingungen für knapp zehn Millionen Beschäftigte. Allein im öffentlichen Dienst und in der Metall- und Elektrobranche sind mehr als sechs Millionen Menschen betroffen.

In letzterer endet die Friedenspflicht im März. Wie sich bislang abzeichnet, wird am Ende des Arbeitskampfes kein Tarifvertrag stehen, der für die Beschäftigten in Ost und West die gleichen Arbeitsbedingungen garantiert. Die IG Metall hatte im Dezember mitgeteilt, dass sie in ihrem Bemühen um die 35-Stunden-Woche im Osten vorerst gescheitert sei. Nach eineinhalbjährigen Verhandlungen hatten die Tarif- und Verhandlungskommissionen beschlossen, zunächst nicht mehr für eine Angleichung der Arbeitszeiten in der Branche zu streiten.

Für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen endet die Friedenspflicht im August. Die Arbeitszeit wi...