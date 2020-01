In großen Lettern

»Die Luft ist schwer wie Blei«, schrieb der große Nazim Hikmet (1902–1963) über die Türkei, er dichtete, »um das Blei zu schmelzen«. »Wenn wir nicht brennen«, fragte er, wie könne da »die Finsternis erleuchtet werden«? Wegen seiner kommunistischen Gesinnung verbrachte der Vater der modernen türkischen Lyrik die gesamten 40er Jahre im Gefängnis – sein Fall steht stellvertretend für die lange Geschichte politischer Verfolgung in der Türkei. »Nach dem Militärputsch von 1980 waren linke und kurdische Menschen inhaftiert. Heute sind es in erster Linie Kurden«, sagt der Schriftsteller Dogan Akhanli auf der Bonner Opernbühne. Er berichtet von Gefangenschaft »in absoluter Finsternis« – und von der Kontinuität der Unterdrückung. Akhanli ist einer von fünf Laienschauspielern, die der Regisseur Volker Lösch für seine Inszenierung von Beethovens Oper »Fidelio« gewinnen konnte. Mit der Premiere am 1. Januar startete das Jubiläumsjahr in der Geburtsstadt des Komponiste...