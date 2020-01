Aufräumen sollen andere

Ende vergangener Woche jährte sich erstmals die Havarie des Containerfrachters »MSC Zoe« vor der niederländischen und der deutschen Nordseeküste. Wochenlang hatte das Thema Anfang 2019 für Aufsehen gesorgt (siehe jW vom 15. Januar 2019) – vor allem wegen der Folgen des Unfallgeschehens. Die aber sind so beträchtlich, dass sie die Menschen an der Küste und auf See auch aus heutiger Sicht noch lange beschäftigen werden.

In der Nacht vom 1. auf den 2. Januar 2019 hatte das 395 Meter lange Schiff der Schweizer MSC – zweitgrößte Containerreederei der Welt – vor der niederländischen Insel Ameland bei rauher See einen Teil seiner Ladung verloren. Obwohl die unter Billigflagge von Panama fahrende »MSC Zoe« eine Kapazität von 19.224 TEU – Abkürzung für 20-Fuß-Standard-Container – hat, war sie zu diesem Zeitpunkt mit nur 8.062 Containern beladen. Durch mehrere starke wind- und wellenbedingte Rollbewegungen – so nennt der Nautiker Schwankungen über die Längsachse – ...