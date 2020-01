Weimarer Nordvorstadtgeschichten: Herr Juhmann

Ein hagerer, schon recht alter Mann, gut, aber nachlässig gekleidet, sitzt beim Kettenbäcker hinten an einem Tisch vor einer halbleeren Tasse Kaffee. Eine Verkäuferin mittleren Alters kommt mit einem großen, leeren Plastikkorb, stellt ihn auf einen hohen Stapel mit Plastikkörben in der Ecke und spricht den älteren Herrn an: »Heute viel Zeit, Herr Juhmann? Zu Hause alles gut?«

»Nein, aber besser als gestern, danke.«

»Möchten Sie noch einen?«

Er lächelt ein feines Lächeln und antwortet: »Nein, vielen Dank, ich habe noch.«

Die Verkäuferin geht wieder nach vorne hinter den Verkaufstresen und sagt zu dem Mädchen, das sehr klein und zierlich und etwas verloren in seinem zu großen roten Kittel steckt, auf dem »Brot-Bube« steht: »Der si...