Libyen hat seit 2014 zwei verfeindete Regierungen. Eine von ihnen hat ihren Sitz im ostlibyschen Beida. Wichtiger als sie selbst ist das längst obsolet gewordene, illegale Parlament, das im ebenfalls ostlibyschen Tobruk tagt. Die Bedeutung dieser beiden Gremien ist gering und beruht nur noch darauf, dass sie sich in einer politischen Symbiose mit Khalifa Haftar, dem Führer einer durch Söldner aus dem Sudan und dem Tschad verstärkten Privatarmee, befinden. Aguila Saleh Issa, der Sprecher des sogenannten Repräsentantenhauses in Tobruk – englisch abgekürzt HOR – meldet sich von Zeit zu Zeit, um Stellungnahmen nach den Wünschen Haftars abzugeben. Das heute hauptsächlich von ihm persönlich vertretene Parlament wurde am 25. Juni 2014 bei einer extrem niedrigen Beteiligung von 18 Prozent als Übergangslösung für eine Amtszeit gewählt, die schon am 20. Oktober 2015 enden sollte. Aber statt Platz zu machen, beschlossen die Abgeordneten des HOR am 5. Oktober 2015, i...