Die Dekadenz der Sippe

Man braucht nicht Ernest Mandels Sozialgeschichte des Kriminalromans »Ein schöner Mord« (1987) gelesen zu haben, um sich zu fragen, welche tieferliegenden gesellschaftlichen Veränderungen sich wohl in den formalen Revisionen spiegeln, die »Knives Out – Mord ist Familiensache« am Krimi- und Thrillergenre vornimmt. Einen vordergründigen Gegenwartsbezug streicht Regisseur und Drehbuchautor Rian Johnson, der zuletzt für »Star Wars: Die letzten Jedi« verantwortlich zeichnete, in Interviews jedenfalls selbst heraus. Am Rande lässt er die Figuren seines neuen Filmes denn auch heftig über die aktuelle US-amerikanische Einwanderungspolitik streiten.

Nachdem Johnson sich zu seinem Debüt »Brick« von Dashiell Hammett hatte inspirieren lassen, standen bei seinem fünften Spielfilm die britischen Whodunits (Kurzform von: Who has done it? – Wer war’s?) Pate, von denen sich die US-amerikanische Hardboiled-Literatur einst absetzte. Auf den ersten Blick erscheint »Knives Ou...